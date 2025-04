Ilrestodelcarlino.it - Le opportunità e i rischi della tecnologia

Laè utile in tanti aspettinostra vita. Tutti i giorni usiamo il telefono come sveglia o cronometro per le nostre routine, oppure per videochiamare gli amici. Ma per noi laè anche svago, per esempio con le app di videogiochi o di video. Dei videogiochi ci piacciono la grafica, la trama e il gameplay, mentre nei video se non ci piace l’argomento possiamo mettere un ’non mi piace’, così non ci vengono mostrati altri contenuti simili. Per noi laè una passione, tanto che alcuni ragazziII E al pomeriggio frequentano un corso di robotica a scuola, in cui si parla di coding. Nella prima lezione ci hanno parlato di come accendere e programmare dei led, e infatti dopo abbiamo provato a farli lampeggiare. Tuttavia, sappiamo anche che lapuò essere pericolosa.