Gravidanzaonline.it - Le lacrime di una mamma per il ritorno al lavoro pongono interrogativi sul congedo di maternità

Leggi su Gravidanzaonline.it

Ilal, per le neomamme, è tutt’altro che facile; dopo mesi passati in completa simbiosi con i propri figli, doversi lasciare per qualche ora per tornare alla propria professione è un momento di distacco che fa soffrire moltissimo, come testimoniato recentemente dal video di Marissa Jeanne, da pocodi due gemelli, ripreso anche dalla trasmissione Good morning America, che ha spinto soprattutto a porsisulla durata e la retribuzione dei congedi di. @marissajeanne Last day of maternity leave and I am a mess. There’s nothing that prepares you for this day in your postpartum journey. #maternityleave #maternityleaveover #postpartumjourney #pospartum #3monthspostpartum #backtowork #workingmom #workingmoms #workingmomstruggles #twinmom ? original sound - Marissa Jeanne “Domani devo tornare al– dice fra leJeanne nel video – e mi sento come se non gli avessi dedicato abbastanza tempo.