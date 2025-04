Le immagini stile Studio Ghibli di ChatGpt sono un serio problema per l’ambiente gli esperti sono preoccupati

Ghibli mania", per cui milioni di utenti chiedono all'IA di convertire proprie foto nello stile (non più) unico e inimitabile di Hayao Miyazaki. Il maestro dell'animazione giapponese ha più volte espresso disappunto nei confronti di questa nuova moda, lui che era contrario all'uso dei computer da quando fecero il loro esordio. C'è, però, un'altra vittima di cui tenere conto: l'ambiente.Le piattaforme ChatGpt o simili costituiscono una grande risorsa e, paradossalmente, si possono usare anche per reperire informazioni sul loro consumo energetico. Digitando la richiesta su OpenAI, viene fuori che un solo processo di ChatGpt può consumare tra 0,1 e 1 Wh (wattora) di energia in base alla specificità del quesito.

