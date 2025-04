Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 8 aprile 2025

Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 8 aprileQuesta sera, martedì 8 aprile 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 8 aprile.anticipazioniUn’edizione rinnovata e ancora più spettacolare con ospiti, monologhi, divertimento e tante novità. Tra queste, il debutto del contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Oltre agli imperdibili servizi, da sempre fiore all’occhiello del programma, la puntata del martedì avrà un taglio più leggero e divertente, senza rinunciare all’irriverenza e all’inconfondibile stile della trasmissione. Tpi.it - Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 8 aprile 2025 Leggi su Tpi.it Le, interviste e streaming, 8Questa sera, martedì 8, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo lee idella puntata di stasera, 8Un’edizione rinnovata e ancora più spettacolare con ospiti, monologhi, divertimento e tante novità. Tra queste, il debutto del contest “Questa La So”, un format inedito per Leche coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Oltre agli imperdibili, da sempre fiore all’occhiello del programma, la puntata del martedì avrà un taglio più leggero e divertente, senza rinunciare all’irriverenza e all’inconfondibile stile della trasmissione.

Le Iene Show, stasera (martedì 18 marzo) una nuova puntata del programma di italia 1: servizi e ospiti, le ant. Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti. Le iene show stasera in tv martedì 18 marzo su Italia 1: le anticipazioni e le inchieste del programma con Veronica Gentili e Max Angioni. Anticipazioni Le Iene 25 marzo: in onda il servizio di Nicolò De Devitiis “48 ore con Shiva”. Le Iene stasera su Italia 1: i servizi di oggi, martedì 4 marzo 2025: Noemi incontra Dybala. Le Iene sfidano Che tempo che fa di Fazio: pronti due servizi bomba e l'ospite... Anticipazioni domenica 23 febbraio 2025. Ne parlano su altre fonti

Le Iene Show, anticipazioni servizi stasera 4 marzo 2025: due giorni con Noemi e intervista a Eva Henger - Quali sono i servizi e gli ospiti della puntata di stasera ... Dal 18 febbraio, il programma va in onda anche il martedì, con la versione Le Iene Show, con un taglio più leggero e divertente ... (msn.com)

Le Iene, le anticipazioni e i servizi in onda della puntata di martedì 11 marzo: Caso Natisone e Bruno Barbieri - Torna domani, martedì 11 marzo, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene Show”, condotto da ... Nella puntata, tra i servizi che andranno in onda ci saranno: le 48 ore ... (ilmattino.it)

Le Iene Show: anticipazioni e ospiti oggi, 11 marzo 2025/ La tragedia del Natisone, Bruno Barbieri… - Passando ora al punto di questo articolo, prima di arrivare alle vere e proprie anticipazioni sui servizi che potremo guardare questa sera durante la diretta del programma Le Iene Show partiamo ... (ilsussidiario.net)