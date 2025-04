Le ha riso in faccia The Couple Ilary la fa entrare in studio e non si trattiene Poi la scoperta chi è davvero

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il nuovo reality show The, condotto daBlasi ha esordito su Canale 5 dopo la fine dell’edizione del Grande Fratello vinta da Jessica Morlacchi. Le coppie di concorrenti sono state messe alla prova in un gioco che richiedeva loro di far indovinare un oggetto al partner, ma senza usare parole che ne contenessero le radici. Il gioco di abilità, in cui i concorrenti dovevano descrivere un oggetto senza fare riferimento alla sua parola principale (ad esempio, se l’oggetto era una caffettiera, non si doveva dire “caffè”), ha messo alla prova non solo la creatività e l’astuzia dei partecipanti, ma anche la loro capacità di comunicare in modo strategico.Tuttavia, il corretto svolgimento di questa prova è stato compromesso dalla gestione del notaio Mariateresa Antonucci, che ha avuto difficoltà nel mantenere ordine e chiarezza durante il gioco.