Le formazioni rivelate mentre i cannonieri combattono con i campioni europei

2025-04-08 20:01:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:I quarti di finale della Champions League sono alle porte e uno scontro di successo in attesa degli Emiratil’Arsenal assume il Real Madrid.Gli uomini di Mikel Arteta dovranno essere al meglio se vogliono detronizzare i, in particolare perché la competizione rimane la migliore scommessa per vincere l’argenteria in questa stagione.Ma Los Blancos rimane formidabile che mai in Europa, soprattutto ora Kylian Mbappe ha trovato i suoi stivali da tiro.Ad ogni modo, dovremmo avere uno scontro frenetico ed emozionante nel nord di Londra. per vedere come si schierano entrambe le squadre.Arsenal Line-up ???????? Kiwior Partners Saliba riso nel mezzo Saka ritorna al XI inizialeFacciamolo accadere, Gunners – Arsenal (@arsenal) 8 aprile 2025È stata una settimana mista per l’Arsenal che ha visto il ritorno di Bukayo Saka, ma Gabriel ha escluso per il resto della stagione.