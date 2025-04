Linkiesta.it - Le cose a cui dovremmo prestare più attenzione

Leggi su Linkiesta.it

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. O in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia dal 28 dicembre.Quando diciamo che qualcosa è sottovalutato è perché riteniamo che meriti più credito o piùe che forse il mondo, al di là di un piccolo gruppo di fan, non sappia riconoscerne il profondo valore. O forse vogliamo dire che abbiamo iniziato ad apprezzare un qualcosa che per troppo tempo era rimasto nell’ombra. Non deve essere necessariamente qualcosa di tangibile: può essere una pratica che è passata di moda a causa del mutamento delle norme sociali, può essere un rituale che fa parte della vita quotidiana di noi tutti ma che viene spesso trascurato perché ci appare troppo banale o può essere un comportamento che è caduto in disuso con l’evolversi della società.