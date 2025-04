Le comunità energetiche per gli agricoltori

comunità". Relatore sarà Luca Silvestrini, esperto nel settore e responsabile delle comunità energetiche Rinnovabili di Exalto Energy & Innovation Srl, che illustrerà il grande potenziale costituito dalle comunità energetiche a vantaggio delle aziende agricole. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Ilrestodelcarlino.it - Le comunità energetiche per gli agricoltori Leggi su Ilrestodelcarlino.it Produrre energia pulita, abbattere i costi aziendali e rafforzare il legame con il territorio: sono i temi del seminario che si terrà oggi alle 17 presso la biblioteca comunale di Roncofreddo, promosso dall’Unione Rubicone e Mare nell’ambito del ciclo "Energie di". Relatore sarà Luca Silvestrini, esperto nel settore e responsabile delleRinnovabili di Exalto Energy & Innovation Srl, che illustrerà il grande potenziale costituito dallea vantaggio delle aziende agricole. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

