Le colombe artigianali da provare adesso per volare altissimi anche questa Pasqua

Quando lasi avvicina, parte ufficialmente la caccia alle migliorida portare in tavola. Per il pranzo ufficiale con i parenti, o con chi vuoi, come giustamente ricorda la saggezza popolare; maper il picnic di Pasquetta, per quello del 25 aprile, per tutte le colazioni delle prossime settimane, per i ponti di primavera etc etc. D'altronde, come sottolineauno studio di Astraricerche, sono ben 7 su 10 gli italiani che in questo periodo non disdegnano affatto una buona colomba artigianale. E visto che sì, ormai è possibile sperimentare tra le migliori proposte che arrivano da tutta l'Italia, ecco la nostra selezione per essere sicuri di investire in un lievitato di qualità.