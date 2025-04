Ilfattoquotidiano.it - Le case farmaceutiche europee minacciano Bruxelles: “Fuga negli Usa senza regole più favorevoli”

Al momento i farmaci sono uno dei pochi prodotti esentati dai dazi statunitensi. Letemono però che presto qualche barriera commerciale possa colpire anche i loro prodotti, così hanno chiesto interventi aper scongiurare quello che definiscono un rischio esodo verso gli Usa. “Gli Stati Uniti sono avanti rispetto all’Europa in ogni parametro valutato dagli investitori, dalla disponibilità di capitale, alla proprietà intellettuale, alla velocità di approvazione, ai premi per l’innovazione”, ha scritto alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen la Federazione europea delle industrie e delle associazioni.“Ora, con l’aggiunta delle tariffe, c’è poco incentivo a investire nell’Ue e ci sono importanti fattori trainanti per trasferirsiStati Uniti”.