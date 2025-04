Game-experience.it - Le cartucce di Nintendo Switch 2 avranno un sapore cattivo, conferma Nintendo

hato proprio in queste ore che anche ledi2, proprio come quelle della primaun. Una scelta curiosa ma importante, pensata per evitare che vengano ingerite per sbaglio da bambini piccoli o animali domestici. Il rivestimento, dal gusto fortemente amaro, è studiato per far sputare istintivamente la cartuccia non appena entra in contatto con la bocca.A chiarirlo è stato Takuhiro Dohta, ingegnere di, in un’intervista a GameSpot, dove ha ribadito che l’intento è sempre quello di tutelare la sicurezza degli utenti più piccoli. Il gusto sgradevole non rappresenta un pericolo per la salute, ma serve solo come deterrente per il pubblico più giovan, facendo sì di conseguenza che i bambini non decidano di leccarle. L’esperienza con leoriginali di– ricoperte con denatonio benzoato, una delle sostanze più amare al mondo – ha dimostrato l’efficacia della misura.