Lettera43.it - Le Borse europee e Wall Street verso il rimbalzo, l’Asia è contrastata

Dopo una serie di sedute in pesante ribasso a causa dei nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti, i mercati europei si preparano a un’apertura in recupero. I future indicano un avvio positivo a Londra, dove l’indice FTSE 100 è atteso in rialzo del 2,2 per cento (+167 punti), recuperando circa metà delle perdite registrate lunedì e risalendo dal minimo di un anno. Anche il DAX tedesco segnala undel 2 per cento nel pre-market, mentre le piazze asiatiche hanno mostrato segnali contrastanti.Mercati contrastati in Asia: Tokyo rimbalza mentre Singapore crolla A Tokyo, l’indice Nikkei ha guadagnato oltre il 6 per cento dopo l’incontro tra il premier giapponese Shigeru Ishiba e Donald Trump. Bene anche Nippon Steel, in crescita dell’11 per cento, favorita dalla revisione del blocco all’acquisizione di US Steel.