Le anticipazioni di The Family | cosa accadrà nella settimana dal 7 all’11 aprile su Canale 5

Family, la serie turca ispirata al cult americano I Soprano, continua a sorprendere con colpi di scena e tensioni familiari. In onda su Canale 5 ogni pomeriggio alle 16.50, da lunedì 7 a venerdì 11 aprile ci attende una settimana intensa, tra indagini giudiziarie, lotte di potere e tradimenti.Lunedì 7 aprileLa Procura Generale di Istanbul apre un’indagine sull’intera famiglia Soykan, accusata di riciclaggio di denaro derivante da attività illecite. La notizia scuote profondamente l’equilibrio familiare e getta tutti nel caos.Martedì 8 aprileAslan prende in mano la situazione: convoca la famiglia e cerca di elaborare una strategia di difesa comune, facendo appello all’unità. Tuttavia, Devin non sembra voler seguire il piano e comincia a muoversi per conto proprio. Leggi su Serietvinpillole.it La seconda stagione di The, la serie turca ispirata al cult americano I Soprano, continua a sorprendere con colpi di scena e tensioni familiari. In onda su5 ogni pomeriggio alle 16.50, da lunedì 7 a venerdì 11ci attende unaintensa, tra indagini giudiziarie, lotte di potere e tradimenti.Lunedì 7La Procura Generale di Istanbul apre un’indagine sull’intera famiglia Soykan, accusata di riciclaggio di denaro derivante da attività illecite. La notizia scuote profondamente l’equilibrio familiare e getta tutti nel caos.Martedì 8Aslan prende in mano la situazione: convoca la famiglia e cerca di elaborare una strategia di difesa comune, facendo appello all’unità. Tuttavia, Devin non sembra voler seguire il piano e comincia a muoversi per conto proprio.

The Family Anticipazioni 8 aprile 2025: Tolga si fa scudo con i suoi figli per salvarsi la vita! - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda l'8 aprile 2025 su Canale 5: Tolga, vedendo le brutte, usa i figlioletti per salvarsi la ... (msn.com)

Anticipazioni settimanali The Family 2, 7-11 aprile 2025/ Devin colpisce Aslan e fugge, poi gli svela la verità - Le anticipazioni di The Family 2 rivelano cosa accadrà nella settima 7-11 aprile 2025, Devin riesce a scappare poi svela al marito tutta la verità. (ilsussidiario.net)

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 aprile 2025 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò ... (msn.com)