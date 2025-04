Anteprima24.it - Le altre di C, ufficiale l’approdo di Alessandro Bruno sulla panchina del Latina: per l’ex Benevento contratto fino al 2026

Tempo di lettura: 2 minutiE’del sannitadel, squadra che naviga nelle zone basse della classifica nello stesso girone del. Gli ultimi risultati deludenti della compagine pontina hanno spinto la proprietà ad esonerare Boscaglia e puntare su, che ha iniziato la sua carriera da calciatore nella cantera delad approdare in prima squadra. Nel suo curriculum anche una promozione in A sfiorata proprio con il, ambiente nel quale ha lasciato un ottimo ricordo prima di intraprendere la carriera di allenatore.A lui spetterà il compito di condurre il club laziale in zone sicure evitando di essere risucchiato in zona playout quando mancano appena tre turni al termine della regular season. Questo il comunicato della società: “IlCalcio 1932 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad, figura simbolo del club e protagonista per un biennio in Serie B con la maglia nerazzurra.