Le acrobazie impossibili di Tom Cruise in ‘Mission | Impossible – The Final Reckoning’ lasciano senza parole Simon Pegg

Simon Pegg, l'attore di 55 anni noto per il suo ruolo di tecnico I.M.F Benji Dunn, ha condiviso le sue impressioni sulle acrobazie spettacolari di Tom Cruise nel nuovo capitolo di 'Mission: Impossible - The Final Reckoning'. Secondo Pegg, le performance di Cruise sono talmente incredibili da lasciare il pubblico senza parole.acrobazie che sfidano ogni logicaParlando durante una conferenza ad AwesomeCon, Pegg ha descritto il suo periodo sul set di questo capitolo come il più entusiasmante di tutti. 'Eravamo nell'Artico, in Sud Africa, e le acrobazie che Tom sta facendo sono davvero incredibili. Davvero cose folli,' ha detto.La concentrazione e la dedizione di Tom CruiseNonostante l'apparente pericolo, Pegg ha rassicurato i fan sul fatto che Cruise è sempre 'incredibilmente concentrato' e 'attento' quando esegue queste acrobazie.

