Agi.it - Le 75 coltellate a Giulia "segno di inesperienza. Turetta non voleva infierire"

Leggi su Agi.it

AGI - "L'aver inferto settantacinquenon si ritiene che sia stato, per, un modo per crudelmenteo per fare scempio della vittima: come si vede anche nella videoregistrazione dell'ultima fase dell'azione omicidiaria, l'imputato ha aggreditoCecchettin attingendola con una serie di colpi ravvicinati, portati in rapida sequenza e con estrema rapidità, quasi alla cieca". Lo sottolineato la Corte di assise di Venezia nelle motivazioni della sentenza all'ergastolo a Filippoper l'omicidio diCecchettin. "Non si ritiene - osserva il collegio - che tale dinamica, come detto certamente efferata, sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell'imputato ma essa sembra invece conseguenza dellae della inabilità dello stesso:non aveva la competenza e l'esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e "pulito", così ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi, fino a quando si è reso conto che'non c'era più'".