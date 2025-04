Ilrestodelcarlino.it - Lazzabaretto verso il nuovo bando. L’area del cinema ora cambia posto

Bar, attività culturali ealla Mole, domani dovrebbe essere pubblicato ilquinquennale preparato dall’amministrazione comunale, ma intanto c’è una modifica logistica sostanziale. Stando a quanto evidenziato da un documento istruttorio, infatti, l’assessorato alla cultura avrebbe intenzione di posizionaredelimmediatamente alle spalle deldove si trova il bar, per intenderci lo spazio sulla banchina che negli ultimi trent’anni e oltre ha ospitato il. Non è chiaro il motivo della scelta, sicuramente di natura tecnica, rispetto all’ubicazione precedente, ossia nel canalonepiù avanti rispetto alla nuova opzione, girato l’angolo successivo, uno dei cinque che compongono la straordinaria struttura pentagonale della Mole Vanvitelliana. L’unico dubbio che sorge spontaneo è legato al fatto che essendo a stretto contatto conbar, quella più frequentata e rumorosa, la fruizione dei film da parte del pubblico potrebbe risentire appunto dei rumori vicini oltre alla confusione generata dal transito costante; a meno che non si decida di chiudere gli accessiil bar.