Lazio-Roma probabili formazioni | la scelta su Pellegrini

Archiviato il pareggio per 1-1 con la Juventus, laha davanti a sé una vera e propria settimana di fuoco. I giallorossi sono riusciti a mettere in cascina un punto prezioso contro una diretta concorrente per la qualificazione in Champions League, dimostrando di poter competere ad alti livelli. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via e provare ad avvicinarsi ulteriormente al 4° posto. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini avranno bisogno di battere nel prossimo turno di campionato la, più nello specifico domenica 13 aprile alle 20:45. Un derby da vivere tutto d’un fiato, cruciale sotto ogni punto di vista.Claudio Ranieri ha uno score perfetto nei derby della Capitale e vuole confermarsi anche al ritorno, dopo aver vinto 2-0 la gara d’andata. Il coach di Testaccio starebbe iniziando a delineare il suo scacchiere titolare, tra tanti dubbi ed incertezze.