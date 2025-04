Sololaroma.it - Lazio-Roma, Amantino Mancini: “La Roma non può pareggiare, non c’è più tempo”

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus di Igor Tudor, ladeve subito voltare pagina e concentrarsi sul prossimo importantissimo impegno: il derby della Capitale contro la.Il punto conquistato contro i bianconeri ha portato i giallorossi a quota 53 punti, ma ha anche permesso alladi effettuare il sorpasso in classifica. Il derby di domenica si preannuncia quindi come uno scontro diretto fondamentale per la zona Europa.La sfida in programma per domenica 13 aprile 2025 avrà un sapore particolare: sarà infatti l’ultimo derby per Claudio Ranieri. Lo stesso tecnico, infatti, lo ha ribadito nel post partita di-Juventus a Dazn: “Voglio vedere il mondo oltre il calcio”. A sottolineare l’importanza di una partita come il derby della capitale è l’ex giallorosso, il quale ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha espresso le sue opinioni sul peso del derby e sul futuro della panchinanista.