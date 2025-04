Lazio infortunio Nuno Tavares | cosa filtra per il derby

Nuno Tavares, terzino portoghese della Lazio, in vista del derby contro la Roma. I dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, non arrivano buone notizie per la Lazio da Nuno Tavares. Il terzino si è infatti fermato per un problema fisico nel corso dell'ultima partita contro l'Atalanta.

