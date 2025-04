Lazio | Francesco Agostini eletto segretario generale della Filca Cisl

della Filca Cisl del Lazio è stato eletto come nuovo segretario generale Francesco Agostini, che ha sostituito Attilio Vallocchia, che entrerà con un incarico alla Filca Cisl nazionale. Agostini sarà affiancato in segreteria da Nicola Capobianco e Giustino Gatti, rispettivamente segretari generali di Filca Cisl Roma e Frosinone.

