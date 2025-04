Lazio Bernabé e l’appello a Lotito | Fai volare Olimpia nel derby e lascerò Formello

derby mi trovo a doverti dire questo. Sai che il rendimento della Lazio in casa è calato e la casualità vuole che sia calato da quando Olimpia non vola più". Inizia così l'appello .L'articolo Lazio, Bernabé e l’appello a Lotito: “Fai volare Olimpia nel derby e lascerò Formello” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – "Buongiorno Claudio. Anche se, viste le ultime settimane, non sarà il momento migliore per sentire la mia voce, verso ilmi trovo a doverti dire questo. Sai che il rendimento dellain casa è calato e la casualità vuole che sia calato da quandonon vola più". Inizia così l'appello .L'articolo: “Fainel” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Bernabé, appello a Lotito: "Un ultimo volo di Olimpia per la Lazio e suor Paola". L’appello di Bernabé a Lotito: “Facciamo volare Olympia nel derby, poi lascio Formello”. Ilaria Sula, due amici potrebbero aver aiutato Samson a liberarsi del corpo. Tumori, Bitri Lani: "Con Nave Salute prosegue collaborazione Italia-Albania". Operaio muore schiacciato sotto una pressa, incidente sul lavoro nel Cremonese. Lazio, Lotito non cede di un metro e avanza: già trovato il dopo-Bernabè?. Ne parlano su altre fonti

Appello di Juan Bernabé a Lotito: un desiderio per il derby della Lazio - Juan Bernabé, ex portiere della Lazio, chiede al presidente Lotito di far volare l'aquila Olimpia nel derby contro la Roma, sottolineando l'importanza simbolica per la squadra e i tifosi. (gaeta.it)

L’appello di Bernabé a Lotito: “Facciamo volare Olympia nel derby, poi lascio Formello” - L'ex falconiere biancoceleste tende la mano al presidente: "Facciamo felici i tifosi e dedichiamo questo volo a suor Paola, così andrò via dalla Lazio con dignità. Se vorrai, entrerò senza la maglia b ... (forzaroma.info)

L’appello del falconiere a Lotito per il derby: Fai volare Olimpia e libererò Formello” (VIDEO) - OLIMPIA LAZIO ROMA – Domenica alle 20.45 la Roma di Claudio Ranieri affronterà la Lazio di Marco Baroni. Una sfida che vede in “casa” i biancocelesti. Una delle tradizioni per la squadra di Claudio Lo ... (msn.com)