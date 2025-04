Lanazione.it - L'azienda pisana TD Group porta il design atomico al DevFest 2025

Pisa, 8 aprile– Inizia il countdown per l’edizionedelPisa, l’appuntamento open tech italiano promosso da Google Developers (GDG), che torna a fare tappa nel cuore della Toscana il prossimo sabato 12 aprile, questa volta scegliendo come location d’eccezione il MACC Meeting and Art Craft Center che si svolgerà alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest di Pisa. Dopo il successo dello scorso anno, TDItalia, realtàdi riferimento nell’offerta di servizi ICT che è impegnata da oltre 40 anni per favorire la transizione digitale, conferma la sua presenza alla più grande conferenza tecnologica in Italia dedicata agli sviluppatori, in qualità di Diamond Sponsor. Per l’occasione l’di respiro internazionale sarà presente in loco con uno stand di riferimento e prenderà parte al ricco palinsesto di appuntamenti con uno speech dal titolo “Storybook: l’Atomicoltre il wormhole”.