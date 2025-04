Lavori sulla A14 Bologna-Taranto chiusura notturna per il tratto Molfetta-Trani

sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire Lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di venerdì 11 aprile alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara, con contestuale chiusura dell'area di servizio 'Dolmen di Bisceglie est'. Baritoday.it - Lavori sulla A14 Bologna-Taranto, chiusura notturna per il tratto Molfetta-Trani Leggi su Baritoday.it A14, per consentiredi riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di venerdì 11 aprile alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso ilcompreso tra, verso Pescara, con contestualedell'area di servizio 'Dolmen di Bisceglie est'.

Lavori sulla A14 Bologna-Taranto, chiusura notturna per il tratto Molfetta-Trani. A14, interventi in tre gallerie: chiuso il tratto tra San Benedetto e Grottammare in entrambe le direzioni. Ec. Chiusure sulla A14 tra Forlì e Faenza verso Bologna per lavori. A14 Bologna-Taranto: chiuso per una notte il tratto allacciamento Ss7 Appia-Mottola Castellaneta verso Bari. Puglia, autostrada: chiusure notturne da stasera. Caos in A14: code di chilometri, tra lavori e veicolo in fiamme. Ne parlano su altre fonti

A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MOLFETTA-TRANI VERSO PESCARA - A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MOLFETTA-TRANI VERSO PESCARA Roma, 8 aprile 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dall ... (msn.com)

TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO - TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO Roma, 8 aprile 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, ... (msn.com)

Lavori nelle gallerie sull’A14: previste nuove chiusure - Possibili disagi sulla statale Adriatica nelle notti tra l’8 e l’11 aprile Sulla A14 Bologna-Taranto, sono in programma chiusure notturne in entrambe le direzioni per consentire lavori di potenziament ... (youtvrs.it)