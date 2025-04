Lavori conclusi alla scuola Saffi entro Pasqua i collaudi poi trasloco e rientro delle classi terze

conclusi nei giorni scorsi i Lavori alla palazzina B della scuola Saffi: hanno quindi preso avvio le procedure per il collaudo delle opere, che termineranno prima di Pasqua in modo da consentire il trasloco dei materiali utili alla didattica nei giorni delle vacanze Pasquali.

