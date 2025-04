Lavoratori comunali in piazza Cgil | Rischio 500 posti di lavoro in meno

Lavoratori comunali per protestare contro la carenza di organici e al Rischio denunciato da Fp Cgil, di perdere 500 posti di lavoro nei prossimi tre. Genovatoday.it - Lavoratori comunali in piazza, Cgil: "Rischio 500 posti di lavoro in meno" Leggi su Genovatoday.it Presidio davanti a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova e poi corteo per le strade della città a cui hanno preso parte, nel primo pomeriggio iper protestare contro la carenza di organici e aldenunciato da Fp, di perdere 500dinei prossimi tre.

Crotone: lavoratori comunali in assemblea, Cgil chiede più tutele. Ingo, ancora proteste: "Il contratto è ‘pirata’. Ora il Comune ci aiuti". Contratto integrativo Comune di Bologna: sì dei lavoratori. Ora si prosegua verso ulteriori miglioramenti delle condizioni economiche e lavorative nei servizi pubblici comunali!. Fiumicino, le dipendenti comunali vestite da hostess. La Cgil accusa il sindaco Baccini: "Maschilista". Giovedì 31 ottobre è sciopero dei settori della Conoscenza: le iniziative nelle città. Fiumicino, le dipendenti comunali vestite da hostess. La Cgil accusa il sindaco Baccini: “Maschilista”. Ne parlano su altre fonti

Corteo dei lavoratori del Comune per le carenze di organico - Corteo dei lavoratori del Comune nel centro di Genova. La manifestazione è stata organizzata dalla Cgil funzione pubblica. I dipendenti comunali protestano ... (ilsecoloxix.it)

Lavoratori comunali Cgil in assemblea sindacale, non garantiti i servizi - Livorno, 7 aprile 2025 Lavoratori comunali Cgil in assemblea sindacale, non garantiti i servizi ... (livornopress.it)

Palermo, i lavoratori del Coime occupano Palazzo Palagonia - PALERMO – Un centinaio di lavoratori e pensionati del Coime hanno occupato Palazzo Palagonia, sede del comune di Palermo, in via del IV Aprile. L’azione, spiega la Fillea Cgil Palermo, che chiede un i ... (livesicilia.it)