Lanazione.it - Lavello, il giro di vite. Tolleranza zero per chi lascia i rifiuti in giro

Leggi su Lanazione.it

Carrara, 8 aprile 2025 – Neldi una settimana la discarica delè stata completamente smantellata. Il passo successivo sarà quello di smaltire l’accumulo diall’interno del fiumetto che costeggia l’area e di contingentare gli accessi, così da individuare i responsabili degli abbandoni. In programma anche il ripristino di un’isola ecologica per i residenti del campo nomadi. Dopo di che laverso gli incivili sarà. Iabbondano anche all’interno del cannetto, ma per rimuoverli sarà necessario l’intervento degli operatori del Consorzio di Bonifica, deputato alla pulizia dell’area. Intanto i responsabili dell’ennesimo abbandono hanno le ore contate. L’obiettivo è quello di ridare decoro e dignità alla zona del, e di conseguenza anche agli abitanti di questa zona.