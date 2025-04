Avellinotoday.it - L'Avellino torna in campo: Biancolino valuta Iannarilli, le ultime su D'Ausilio. Multato il Catania

Leggi su Avellinotoday.it

L’ha ripreso la preparazione. Dopo la vittoria die la giornata di relax, la squadra di Raffaelesi è ritrovata sul sintetico del Partenio-Lombardi per iniziare il lavoro in vista della gara casalinga contro il Monopoli. Davanti a un gruppo di tifosi presenti in.