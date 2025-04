Lautaro Martinez e il ‘caso bestemmia’ | perché non è stato squalificato?

(Adnkronos) –ha patteggiato. Ilscoppiato dopo Juventus-Inter, con l’attaccante nerazzurro che, immortalato dalle telecamere, sembrava aver pronunciato un’espressione blasfema, si è chiuso con un ammenda da cinquemila euro. Nessuna squalifica, la sanzione prevista dal regolamento in caso di blasfemia, quindi per l’argentino, con la giustizia sportiva che stava indagando per accertare seavesse effettivamente bestemmiato oppure no. Manon c’è stata squalifica? Dopo la sconfitta di Torino, con la Juventus che vinse 1-0 contro l’Inter grazie al gol di Conceicao, le telecamere avevano ripresopronunciare quella che sembrava a tutti gli effetti una frase blasfema. Il video aveva fatto il giro del web, con molti tifosi, soprattutto quelli avversari, che si erano indignati per la mancata sanzione.

