Lautaro come Eto’o l’incredibile dato eguagliato dopo il gol in Bayern Inter | ecco di che si tratta

Lautaro Martinez fa come Eto'o: lo speciale dato del centravanti argentino in Champions League

Il gol siglato da Lautaro Martinez in Bayern Monaco Inter vale uno speciale riconoscimento per l'attaccante argentino nella gara contro i bavaresi in Champions League. Opta ha riportato la curiosa statistica sul capitano dei nerazzurri:

LA STATISTICA – «Lautaro Martínez ha segnato sette gol in questa Champions League, l'ultimo giocatore a segnare almeno sette reti in una singola edizione del torneo con l'Inter era stato Samuel Eto'o nel 2010/11 (otto). Riferimento»

Bayern MONACO (4-2-3-1): 40 Urbig; 44 Stanisic, 15 Dier, 3 Kim; 27 Laimer, 8 Goretzka, 6 Kimmich, 22 Guerreiro; 17 Olise, 9 Kane, 10 Sané. A disposizione: 18 Peretz, 48 Klanac, 7 Gnabry, 16 Palhinha, 23 Boey, 24 Vidovi?, 25 Müller, 41 Kusi-Asare, 43 Jensen, 46 Karl.

