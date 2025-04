L' Auser Abruzzo annuncia l’8 congresso regionale a Francavilla al Mare

Auser Abruzzo annuncia l’8° congresso regionale che si terrà i terrà giovedì 10 aprile, nell’hotel Villa Maria di Francavilla al Mare. Solidarietà, welfare e diritti al centro del confronto che anticipa il congresso nazionale previsto a fine giugno.All’apertura dei lavori, alle 9:30. Chietitoday.it - L'Auser Abruzzo annuncia l’8° congresso regionale a Francavilla al Mare Leggi su Chietitoday.it L'l’8°che si terrà i terrà giovedì 10 aprile, nell’hotel Villa Maria dial. Solidarietà, welfare e diritti al centro del confronto che anticipa ilnazionale previsto a fine giugno.All’apertura dei lavori, alle 9:30.

L'Auser Abruzzo annuncia l’8° congresso regionale a Francavilla al Mare. L’Auser per l’invecchiamento attivo: "Valorizziamo il ruolo degli anziani". Ne parlano su altre fonti

Congresso regionale Auser Abruzzo: un appuntamento cruciale per il futuro dell’associazione - Il Congresso Regionale dell'Auser Abruzzo, in programma il 10 aprile a Francavilla al Mare, discuterà strategie per affrontare disuguaglianze e crisi sociali, approvando il bilancio 2024 e presentando ... (gaeta.it)

Fiorenzo Abruzzo è il nuovo presidente provinciale dell’Auser - Fiorenzo Abruzzo è stato eletto nuovo presidente Auser della provincia della Spezia. L’elezione è avvenuta nell’assemblea congressuale dei soci di Odv e Aps della Spezia che si è svolta presso la sede ... (msn.com)

Abruzzo. Paolucci annuncia: “Presidio di Sulmona sarà polo ortopedico di riferimento di tutta l'area” - L'assessore alla sanità ha spiegato che il Polo "dovrà far fronte al fabbisogno regionale in tema di ortopedia, che presenta carenze qualitative tra domanda e offerta. In Abruzzo. Sull'ortopedia ... (quotidianosanita.it)