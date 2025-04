Gqitalia.it - L'attrezzo perfetto per massimizzare equilibrio, forza e stabilità si chiama bosu ball

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Labal (o balance) la trovi spesso in palestra, dimenticata in un angolo, in attesa che qualcuno la utilizzi. Povera, tra gli accessori sicuramente più sottovalutati, ma a torto. Perché questa mezza sfera morbida e instabile è un potente alleato per miglioraree coordinazione ed è utilizzata di frequente da atleti, personal trainer e fisioterapisti. Quindi, se stai cercando un modo per rendere i tuoi allenamenti più efficaci e coinvolgenti, labal potrebbe essere l’giusto per rivoluzionare il modo di allenarti. Che tu voglia migliorare l’, rafre il core o aggiungere una sfida ai tuoi esercizi preferiti, questa mezza sfera instabile sarà una risorsa preziosa.