L' attore è morto un mese fa L' annuncio social della sorella | Un mese senza te… Ti amo ovunque tu sia buon viaggio vita e luce mia

morto Andrea Savorelli, attore che aveva interpretato Pietro Conti nella serie Il Paradiso delle Signore. L’annuncio è stato dato sui social dalla sorella Alessandra, insieme al fatto che il decesso è avvenuto un mese fa (sconosciuta però la causa della morte. L’algoritmo che predice le fasi della vita e la morte X Leggi anche › Andrea Purgatori, quattro medici a processo per la sua morte › Stefano Bettarini in lacrime per la morte del padre: «È stato ed è un punto di riferimento» Andrea Savorelli: morto attore di Il Paradiso delle signore (era Pietro Conti)«Un mese senza te. Iodonna.it - L'attore è morto un mese fa. L'annuncio social della sorella: «Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia» Leggi su Iodonna.it Lutto nel mondo dello spettacolo: èAndrea Savorelli,che aveva interpretato Pietro Conti nella serie Il Paradiso delle Signore. L’è stato dato suidallaAlessandra, insieme al fatto che il decesso è avvenuto unfa (sconosciuta però la causamorte. L’algoritmo che predice le fasie la morte X Leggi anche › Andrea Purgatori, quattro medici a processo per la sua morte › Stefano Bettarini in lacrime per la morte del padre: «È stato ed è un punto di riferimento» Andrea Savorelli:di Il Paradiso delle signore (era Pietro Conti)«Unte.

Antonello Fassari morto, Claudio Amendola: «Per sempre mio fratello. Condizioni precipitate nell'ultimo mese, nuova serie Cesaroni dedicata a lui» - Claudio Amendola piange ricordando Antonello Fassari, l'attore con cui ha condiviso l'avventura della serie cult "I Cesaroni": «Era con me nel mio primo film da ... (msn.com)

Morto a 72 anni Antonello Fassari, l'attore di tv, cinema e teatro - Conosciuto dal grande pubblico anche grazie alla partecipazione in programmi tv diventati cult come "Avanzi" e in serie televisive di grande successo come "I Cesaroni", in cui Fassari interpretava ... (tg24.sky.it)

Antonello Fassari morto, Claudio Amendola: «Per sempre mio fratello. Sapevamo della malattia "bastarda", nuova serie Cesaroni dedicata a lui» - Claudio Amendola piange la scomparsa di Antonello Fassari, l'attore con cui ha condiviso l'avventura dei Cesaroni e non solo. «Sarai per sempre mio ... (msn.com)