Latina il PD presenta 41 osservazioni al Piano della mobilità sostenibile Majocchi Cambiare approccio

Il gruppo consiliare del Partito Democratico hato ben 41alurbano, illustrato dai progettisti incaricati dal Comune nella commissione Trasporti dello scorso 3 aprile. “Si tratta di un documento che, pur ponendosi obiettivi condivisibili, – dice del Pums il consigliere comunale Leonardo– appare ancora troppo vago e dipendente da variabili esterne, con una pianificazione debole e scarsamente ancorata alla realtà attuale del sistemadi“.Il Pums prevede una spesa complessiva di 240 milioni di euro spalmati su 10 anni, ma il 66% delle risorse è destinato al progetto del Bus Rapid Transit (BRT), che dovrebbe recuperare i fondi Cipe dell’ex metro leggera per realizzare un collegamento veloce lungo via Epitaffio, traScalo, il centro e i quartieri Nuovae Nascosa.

