Latina Giuseppe Lodeserto è il nuovo dirigente della Squadra Mobile

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 maggio 2025- Il Vice QuestorePolizia di Statoè ildi.Il, prende il posto del neo promosso PrimoGuglielmo Battisti, che ha lasciato la Questura dialla voltaQuestura di Bologna, dove andrà a dirigere la.Nato a Pisa nel 1979, il dr., dopo essersi laureato ed essere entrato nelle filaPolizia di Stato vincendo il concorso per Funzionari, ha svolto il suo primo incarico presso il Commissariato di Massa Carrara per poi dedicarsi in tutta la successiva attività professionale agli uffici.Esperto di polizia giudiziaria e con un Master in Prevenzione e contrastocriminalità organizzata, prima di approdare alla Questura di, ilha diretto le Squadre Mobili di Imperia e Livorno dove si è evidenziato per la sua esperienza e per i rilevanti risultati investigativi raggiunti.