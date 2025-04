Sport.quotidiano.net - L’Atalanta ha scelto il vice di Carnesecchi: occhi su Caprile del Cagliari

Bergamo, 8 aprile 2025 – Per la prossima stagione, come secondo portiere, per avere una valida alternativa al titolare Marcosta monitorando l’emergente Elia. Il 23enne estremo difensore veronese sta disputando un girone di ritorno da protagonista con ilche lo ha preso in prestito da gennaio dal Napoli, lanciandolo immediatamente titolare. A febbraio è stato tra i migliori in campo nel match tra la Dea e il ‘Casteddu’ chiuso sullo 0-0 grazie anche alle parate di questo portiere classe 2001, cresciuto nel Chievo e maturato nel calcio britannico con il Leeds United. Poi a 20 anni il ritorno in Italia, ripartendo dalla serie C, dalla Pro Patria, quindi una grande annata in B a Bari sfiorando la promozione in A, prima del passaggio al Napoli con il prestito lo scorso anno a Empoli e da gennaio in Sardegna.