L' Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma alla Questura di Arezzo

, 8 aprile 2025 – L'per laaldiL'per laalonlus, con la quale la Polizia di Stato collabora sostenendo le campagne finalizzate a diffondere la conoscenza sule sulle altre gravi malattie pediatriche, anche per il 2025 ha ottenuto il patrocinio della Polizia di Stato. Ieri mattina, in virtù degli accordi tra l'e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alcuni volontari hanno proposto al personale delladil'acquisto dei doni solidali, in occasione della campagna Pasquale “cerco un uovo amico”, i cui proventi andranno a sostenere la ricerca scientifica.