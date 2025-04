L' assedio delle sette frecce un western robusto ed efficiente

L' assedio delle sette frecce Iris ore 23.10. Con William Holden, Eleanor Parker e John Forsythe. Regia di John Sturges. Produzione Usa 1954. Durata: 1 ora e 39 minuti LA TRAMA Durante la guerra di secessione un gruppo di prigionieri sudisti scappa da una prigione nordista in Arizona coll'aiuto di una bella donna amante del più alto in grado. Ma il comandante del campo li insegue e li raggiunge. Nell'inseguimento però si è spinto in territorio indiano e i pellirosse attaccano la comitiva. Pochi scampano. PERCHÈ VEDERLO Perché è un western robusto ed efficiente come si facevano negli anni 50. John Sturges non era ancora arrivato alle vette di "Sfida all'ok. Corral" e "I magnifici sette" ma le scene di combattimento sapeva già orchestrale come pochi.

