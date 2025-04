Sport.quotidiano.net - Lasersoft Riccione avanza verso i playoff con un netto 3-0 su San Vendemiano

Altro passo decisamente importantedella, che stende 3-0 la Cortina Express Imoco Sane approfitta dello scontro diretto tra Vicenza e Cesena per allungare sulle cugine romagnole. Le ragazze di Piraccini, che sono ora al nono successo consecutivo, battagliano in un primo set pieno di sorpassi e controsorpassi. Ottima Calvelli a muro e Calzolari in difesa, con il finale che vede lasprintare grazie a Chistè fino al 25-23. Nel secondo la tendenza è la medesima, con la gara che si rivela ancora molto equilibrata e col finale che premia lesi grazie al duo Gabellini – Tavelli (25-23). Nel terzo, invece, è dominio totale per la Piraccini-band, con super Saguatti che è fondamentale nella fuga sul 20-8 e per il 25-16 conclusivo. Il tabellino: Gabellini 9, Spadoni 6, Gugnali 1, Montesi 1, Calvelli 10, Saguatti 11, Tallevi 13, Tobia, Chistè, Godenzoni, Morolli, Calzolari L1, Vidali L2 ne, Bologna ne.