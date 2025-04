L’arte ovunque | a Pescara la nuova mostra collettiva con 20 artisti della nuova pittura italiana

mostra apre ufficialmente la quarta stagione delle arti visive contemporanee promossa da AP/ArteProssima (#npittic) e Bibliodrammatica aps, con il patrocinio del Comune di Pescara. L’esposizione resterà visitabile fino alla fine di novembre.AP/ArteProssima è un progetto nato a Pescara nel 2019 con l’obiettivo di avvicinare L’arte contemporanea al grande pubblico, superando le logiche tradizionali di élite e portando L’arte nella quotidianità delle persone. Un progetto che punta a rendere L’arte “prossima”, parte integrante della vita di tutti.Gli artisti in mostra: Arcadio Krayon Pinto, Michela Di Fabio, Giacomo Giovannelli, Stefano Trappolini, Raffaella Bonazzoli, Anna Seccia, Pierluca Cetera, Carlo Spampinato, Andrea De Luca, Adriano Segarelli, Claudio Pezzini, Alessandra D’Ortona, Gianni Chiriatti, Gino Berardi, Marco Volpe, Ignazia Piccioni, Raul33, Violetta Mastrodonato, Mario Di Profio, Benito Macerata. Leggi su Citypescara.com Curata da Beniamino Cardines, laapre ufficialmente la quarta stagione delle arti visive contemporanee promossa da AP/ArteProssima (#npittic) e Bibliodrammatica aps, con il patrocinio del Comune di. L’esposizione resterà visitabile fino alla fine di novembre.AP/ArteProssima è un progetto nato anel 2019 con l’obiettivo di avvicinarecontemporanea al grande pubblico, superando le logiche tradizionali di élite e portandonella quotidianità delle persone. Un progetto che punta a rendere“prossima”, parte integrantevita di tutti.Gliin: Arcadio Krayon Pinto, Michela Di Fabio, Giacomo Giovannelli, Stefano Trappolini, Raffaella Bonazzoli, Anna Seccia, Pierluca Cetera, Carlo Spampinato, Andrea De Luca, Adriano Segarelli, Claudio Pezzini, Alessandra D’Ortona, Gianni Chiriatti, Gino Berardi, Marco Volpe, Ignazia Piccioni, Raul33, Violetta Mastrodonato, Mario Di Profio, Benito Macerata.

