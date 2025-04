.com - L’arte che trasforma la società

Milano si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più iconiche dell’installazione artistica contemporanea durante la Design Week 2025, in programma dall’8 al 13 aprile. La Fondazione Pistoletto Cittadellarte presenta “Porte-Uffizi”, un’opera del maestro Michelangelo Pistoletto che invita il pubblico a varcare soglie simboliche verso un futuro più sostenibile e consapevole.La metamorfosi delin azione socialeNel suggestivo scenario dei chiostri del Museo Diocesano di Milano, all’interno del “Giardino delle Idee” curato da Vanity Fair, prende vita un’installazione che trascende i confini tradizionali del. “Porte-Uffizi” non è semplicemente un’opera da contemplare, ma un invito all’azione, allazione, alla responsabilità collettiva. Cornici di porte in legno rappresentano i diversi uffici della Fondazione Pistoletto, ciascuno dedicato a un’area specifica del sistema sociale: Nutrimento, Arte, Lavoro, Moda, Ecologia ed Educazione.