Lancia aggiorna la Ypsilon più autonomia per l’elettrica più potenza per la ibrida

Lancia, la gamma della Nuova Ypsilon vede oggi introduce due importanti novità, che puntano a rafforzarne il ruolo nel segmento B hatchback premium. Il primo aggiornamento riguarda la versione 100% elettrica che ora raggiunge fino a 425 chilometri di autonomia a zero emissioni secondo il ciclo WLTP, grazie a

