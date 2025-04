Oasport.it - L’allenatore di Elisa Valensin: “Ha una gran testa, sa quello che vuole. Staffetta? Più 4×400 che 4×100”

Fausto Frigerio è stato ospite di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. Ex atleta di alto livello, adesso ricopre il ruolo di allenatore di una delle giovani promesse più interessanti dell’atletica azzurra, campionessa d’Europa U18 in carica sui 200 e reduce da una convincente stagione indoor in cui ha migliorato a ripetizione il primato nazionale indoor U20 sulla distanza.“Le indoor comunque sono quelle 5-6 gare massimo che uno può fare in una stagione. Non c’è programmazione nel senso che viene un po’ interrotta la preparazione invernale, che magari è monotona e pesante, facendo queste competizioni al coperto senza metterci troppo peso. Essendo lei un po’ duecentista, e le gare indoor sui 200 ad alti livelli non vengono fatte, abbiamo provato anche i 400 indoor come carta un po’ nuova.