L' allenatore del Bayern Vincent Kompany ha portato l' estetica da coach americano nel calcio europeo

Bayern Monaco: avversario che riporta alla mente il dolce ricordo della Champions vinta nel 2010. Più recentemente, nella fase a gironi del 2022/23, i tedeschi hanno vinto due volte su due. Il Bayern è in testa al campionato tedesco e negli ottavi di Champions ha schiantato senza pietà i connazionali del Leverkusen, mettendo da parte qualche balbettio nelle fasi precedenti della competizione.Vincent Kompany è l'uomo da cui è ripartito il Bayern quest'anno. Una ripartenza dovuta: la scorsa stagione il Bayern non ha vinto nulla, e dalle parti della Baviera non succede molto spesso. Anzi: una catastrofe. È come se in una versione calcistica di Space Jam i supercampioni di Germania – capaci di vincere undici campionati di fila nelle stagioni precedenti – avessero perso il talento. Gqitalia.it - L'allenatore del Bayern Vincent Kompany ha portato l'estetica da coach americano nel calcio europeo Leggi su Gqitalia.it In Champions League ne sono rimaste solo otto: da adesso in poi si fa tremendamente sul serio. L'unica italiana superstite, l'Inter, se la vedrà con ilMonaco: avversario che riporta alla mente il dolce ricordo della Champions vinta nel 2010. Più recentemente, nella fase a gironi del 2022/23, i tedeschi hanno vinto due volte su due. Ilè in testa al campionato tedesco e negli ottavi di Champions ha schiantato senza pietà i connazionali del Leverkusen, mettendo da parte qualche balbettio nelle fasi precedenti della competizione.è l'uomo da cui è ripartito ilquest'anno. Una ripartenza dovuta: la scorsa stagione ilnon ha vinto nulla, e dalle parti della Baviera non succede molto spesso. Anzi: una catastrofe. È come se in una versione calcistica di Space Jam i supercampioni di Germania – capaci di vincere undici campionati di fila nelle stagioni precedenti – avessero perso il talento.

