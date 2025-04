Lahm punzecchia l' Inter | Nel 2010 ha vinto contro il Barcellona grazie alla fortuna

Inter. I nerazzurri si sono qualificati superando tranquillamente la fase campionato, chiudendo al terzo posto al pari dell'Arsenal, dietro Liverpool e Barcellona, e superando tranquillamente il Feyenoord agli ottavi con un complessivo di 4-1. Per i bavaresi, invece, il cammino è stato più difficile: nella league phase si sono classificati al nono posto con quindici punti conquistati, al pari di Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid e Milan, a fronte di 5 vittorie e tre sconfitte. Successivamente hanno affrontato il Celtic ai playoff, dove hanno avuto la meglio grazie al 3-2 complessivo, e agli ottavi hanno eliminato con un rotondo 5-0 il Bayer Leverkusen nel derby tedesco. Sport.quotidiano.net - Lahm punzecchia l'Inter: “Nel 2010 ha vinto contro il Barcellona grazie alla fortuna” Leggi su Sport.quotidiano.net Milano, 8 aprile 2025 – Ci siamo, questa sera andrà in scena l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e. I nerazzurri si sono qualificati superando tranquillamente la fase campionato, chiudendo al terzo posto al pari dell'Arsenal, dietro Liverpool e, e superando tranquillamente il Feyenoord agli ottavi con un complessivo di 4-1. Per i bavaresi, invece, il cammino è stato più difficile: nella league phase si sono classificati al nono posto con quindici punti conquistati, al pari di Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid e Milan, a fronte di 5 vittorie e tre sconfitte. Successivamente hanno affrontato il Celtic ai playoff, dove hanno avuto la meglioal 3-2 complessivo, e agli ottavi hanno eliminato con un rotondo 5-0 il Bayer Leverkusen nel derby tedesco.

