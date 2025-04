Ilgiorno.it - Lago di Como, noleggio e affitto barche con evasione fiscale

, 8 aprile 2025 - I militari del Servizio Navale della Guardia di Finanza dihanno concluso un’attività di controllo nel comparto della nautica da diporto, finalizzata al contrasto delle irregolarità fiscali nel settore delle locazioni e noleggi di unità navali. L’operazione, eseguita dalle Fiamme Gialle della Stazione Navaledidurante l’abituale vigilanza economica del, ha consentito di individuare un operatore che esercitava attività didi, applicando un’aliquota Iva non adeguata a quella prevista dalla normativa. In particolare, l’impresa aveva indebitamente usufruito di un regimeagevolato a cui non aveva diritto, garantendosi un’d’imposta quantificata pari a circa 45mila euro. L’attività, condotta anche consultando le banche dati in uso alla Gdf e mediante la ricostruzione documentale dei rapporti contrattuali con la clientela, ha permesso di constatare le anomalie fiscali, con l’avvio delle conseguenti procedure di recupero dell’a favore dell’erario.