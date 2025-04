Pordenonetoday.it - Laghetti di Rorai, approvato il progetto per la manutenzione del ponticello

Leggi su Pordenonetoday.it

ildi fattibilità perstraordinaria deldeidi. Il Comune ha annunciato una serie di interventi significativi per mettere in sicurezza questa struttura pedonale che si trova su via Martiri delle Foibe, nei pressi dell’entrata al Parco da.