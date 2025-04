Ilrestodelcarlino.it - Ladro seriale arrestato dopo un furto in tabaccheria

I carabinieri della Stazione di Cesenatico hannoun. È accaduto sabato notte, quando una pattuglia ha eseguito un provvedimento giunto dalla Procura di Genova. Si tratta di un 48enne che una settimana fa, alle 2 della notte fra martedì 1° e mercoledì 2 aprile, con una spranga di ferro ha forzato la serranda dellaHavana in viale Trento. Una volta entrato, ilè riuscito ad impossessarsi di numerosi pacchetti di sigarette e biglietti gratta e vinci, per poi darsi alla fuga.pochi minuti è giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri per i rilievi. Acquisite le immagini della videosorveglianza della zona, i militari hanno effettuato la comparazione dei fotogrammi con le banche dati, riuscendo ad identificare il 48enne, un volto già noto per dei precedenti penali sempre peraggravato.