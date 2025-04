Ladri d' appartamento al Trullo | agenti seguono le tracce e li fermano con il bottino appena rubato

tracce e li hanno fermati in flagranza di reato, con il bottino appena rubato indosso. Tre Ladri d'appartamento all'opera al Trullo. Classiche chiavi inglesi, dalla più piccola alla più grande, cacciaviti, grimaldelli, seghetti, forbicine e brugole, ma anche chiavi a mappa. Romatoday.it - Ladri d'appartamento al Trullo: agenti seguono le tracce e li fermano con il bottino appena rubato Leggi su Romatoday.it Hanno seguito le loroe li hanno fermati in flagranza di reato, con ilindosso. Tred'all'opera al. Classiche chiavi inglesi, dalla più piccola alla più grande, cacciaviti, grimaldelli, seghetti, forbicine e brugole, ma anche chiavi a mappa.

Ladri d'appartamento al Trullo: agenti seguono le tracce e li fermano con il bottino appena rubato. Un altro furto in appartamento: ladro messo in fuga da un passante e arrestato. Furti in casa: fermati due ladri, in auto grimaldelli e attrezzi da scasso. Poviglio. I ladri sono i nuovi vicini di casa della vittima: denunciati due giovani. I ladri erano i nuovi vicini di casa, denunciati due giovani di 23 e 25 anni. Ladri incappucciati scavalcano la recinzione del condominio. Ne parlano su altre fonti

Con la nuova tecnica dei ladri, è boom di furti: in cosa consiste il metodo dello spioncino - I malviventi hanno trovato il modo di aprire anche le serrature di ultima generazione, e da inizio anno i furti stanno aumentando a dismisura ... (msn.com)

Presa banda di ladri d'appartamento. Arrestati dopo numerosi colpi in Austria - Svaligiano 10 abitazioni in Austria, forzano i posti di blocco dei carabinieri (che li aspettavano al confine) per concludere la loro folle notte di crimine in fuga fra boschi e meleti. Nel fine setti ... (rainews.it)

Ladri incappucciati scavalcano la recinzione del condominio - Pronti a mettere a segno il furto. Due ladri d'appartamento fermati poco prima di svaligiare una casa ai Parioli. Succede in via Giuseppe Mangili, dove la coppia, con i volti coperti, ha tentato di sc ... (romatoday.it)