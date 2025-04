Lanazione.it - L’abito storico del Checchi per la contrada

Leggi su Lanazione.it

Un successo alla Tinaia per l’evento di consegna delrealizzato dalle ragazze della classe 4C dall’istitutoindirizzo moda allaFerruzza, vincitrice dell’undicesima edizione della "Corsa alla Solidarietà nelle Contrade". Nel pomeriggio, visita di alcuni giovaniioli bianconeri presso la sede del gruppo donatori sangue Fratres Fucecchio per scoprire insieme le origini del Palio di Fucecchio. Questa importantissima quanto antica manifestazione – vale la pena ricordare – è nata come rievocazione di una contesa, chiamata Palio della Lancia, tenutasi a Fucecchio intorno all’anno 1200. L’ultimo Palio, secondo i documenti che si trovano tutt’oggi nell’archiviolocale, fu disputato il 14 giugno del 1863. Da allora avvenne il definitivo seppellimento della Giostra.